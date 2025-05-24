Fransa’da elektrik gitti, hayat durdu

Fransa'da yaşanan elektirk kesintisi hayatı felç etti. Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesildi. Trafik ışıkları devre dışı kaldı, dükkanlar kapanmak zorunda kaldı. Restoranlarda yalnızca nakit alışveriş yapılabildi. Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti. 78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesildi.