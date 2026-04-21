Fransa’da Elon Musk ifadeye çağrıldı
Fransız yargısı, ABD merkezli sosyal medya şirketi X hakkında Paris'te açılan soruşturma kapsamında şirketin sahibi Elon Musk'ı ifadeye çağırdı. Haberlere göre, algoritmalarını yabancı müdahalelere imkân verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konular nedeniyle X şirketi hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Elon Musk'ın ifade vermeye gelmemesinin soruşturmanın işleyişini etkilemeyeceğini kaydetti. Soruşturma kapsamında X'in Paris ofislerinde Şubat 2026'da arama yapılmıştı.