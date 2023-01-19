Fransa’da emeklilik krizi! Milyonlar sokakta, isyan giderek büyüyor

"ÖLENE KADAR ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ"

Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna duyurulan yasa tasarısına göre 2027 yılından itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yasa tasarısına, yapılan anketlere göre halkın yüzde 68'i tarafından karşı çıkılıyor.