Fransa’da evsiz sayılarında patlama yaşandı! Macron’a tepki yağıyor

Vakıf Başkanı Laurent Desmard'ın 2017'den bu yana hükümetin bütçe ve finans seçimlerini "eşit olmayan şekilde" belirlediğine ilişkin sözlerine yer verilen raporda, bu durumun toplumdan dışlanmalara ve yoksullaşmaya neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Sarı Yelekliler ve Kovid-19 krizlerinin, hükümete dar gelirli haneleri desteklemek ve daha fazla acil barınma yeri sağlamak için fırsat oluşturduğu ancak bunun göz ardı edildiğine işaret edilen raporda, "En yoksullar bu dönemin unutulanları olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.