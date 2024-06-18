Fransa’da futbol ile siyaset karşı karşıya

Ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerde "aşırı sağa oy vermeyin" çağrısında bulundu. "Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu, "aşırı sağa oy vermeyin" çağrısı yaptı. Seçimin favorisi konumunda olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önemli isimlerinden Marine Le Pen ise Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fayda sağlamayan ve her geçen gün zehirli hale gelen bir oluşum olduğunu vurguladı. Anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin Mecliste salt çoğunluğu sağlayamasa da birinci çıkacağını gösteriyor.