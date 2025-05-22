Fransa’da Gazze saygı duruşuna disiplin cezası: Öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı Ici'nin haberine göre, Yonne vilayetinin Sens kentinde bulunan Janot-Curie Lisesi'ndeki bir sınıfta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinliler için 26 Mart'ta bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Bu saygı duruşu nedeniyle tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan lisenin fizik ve kimya öğretmeni 31 Mart'ta görevinden uzaklaştırıldı.