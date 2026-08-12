Fransa'da gökyüzünü kara duman kapladı: Dev yangın havalimanını vurdu
Fransa’daki Paris Charles de Gaulle Havalimanı’na 15 kilometre mesafedeki Louvres kentinde bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 110 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın nedeniyle havalimanındaki iki pist tedbiren kapatılırken, RER D banliyö trenlerinde de seferler durduruldu.
Öğle saatlerinde Fransa'daki Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na 15 kilometre uzaktaki Louvres kentinde bir depoda yangın çıktı.
Yangın nedeniyle gökyüzünde devasa kara duman bulutu oluştu.
Ulusal basındaki haberlere göre, yangına müdahale etmek için olay yerine yaklaşık 110 itfaiye eri sevk edildi.
HAVALİMANINDA İKİ İNİŞ PİSTİ KAPATILDI
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle havalimanındaki iki iniş pisti tedbiren kapatıldı.
Ayrıca, Paris'i civar kentlere bağlayan "RER D" banliyö treni hattı üzerindeki bazı duraklarda seferlere ara verildi.