Fransa’da gökyüzünü kara duman kapladı: Dev yangın havalimanını vurdu

Öğle saatlerinde Fransa'daki Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na 15 kilometre uzaktaki Louvres kentinde bir depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle gökyüzünde devasa kara duman bulutu oluştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, yangına müdahale etmek için olay yerine yaklaşık 110 itfaiye eri sevk edildi.