Fransa'da gözler bugün çıkacak Le Pen kararında
Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in siyasi geleceği, bugün netleşecek. Paris Temyiz Mahkemesi, Le Pen'in Avrupa Parlamentosu fonlarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle aldığı mahkûmiyet kararını ve kamu görevinden men cezasını değerlendirerek kararını açıklayacak. 57 yaşındaki Le Pen, üç kez cumhurbaşkanlığına aday olmuş, 2017 ve 2022 seçimlerinde Emmanuel Macron'a karşı ikinci tura kalmıştı. 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 aydan az süre kalırken Le Pen'in yarış dışı kalması, Fransa siyasetinde dengeleri değiştirebilir.