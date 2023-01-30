Fransa’da hayat felç oluyor: Yolculara ‘seyahatlerinizi iptal edin’ çağrısı

Fransa'da, sendikaların hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı yarın için grev kararı alması ve protesto çağrısında bulunmasının ardından ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF, yolculardan seyahatlerini iptal etmesini veya ertelemesini talep etti.

SNCF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta tüm tren hatlarında önemli aksamalar yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, "Planladığınız seyahatlerinizi mümkünse iptal etmenizi ya da ertelemenizi ve uzaktan çalışmayı tercih etmenizi öneririz." ifadesi kullanıldı.