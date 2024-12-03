Fransa’da hükümet devriliyor: Koalisyon ittifakı tehlikede

Fransa'da Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ve solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, Başbakan Michel Barnier'in liderlik ettiği hükümetin düşmesi için güvensizlik oyu vereceklerini duyurdu.
Le Pen parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eylül ayının başlarında başbakan olan Barnier'in işleri daha da kötüleştirdiğini ve görevden alınması gerektiğini" bildirdi. Le Pen, "Hükümete karşı güvensizlik önergesi öneriyoruz," sözlerini açıklamasına ekledi.
İKTİDAR KOALİSYONU DAĞILACAK
Uzmanlar, Aşırı sağ ve sol partilerin pazartesi günü Fransa Başbakanı Michel Barnier'e karşı güvensizlik oyu verecekleri yönündeki söylemlerinin ardından Fransız hükümetinin bu hafta sonuna doğru çökmesini neredeyse kesin görüyor.
Son dakikada bir sürpriz olmazsa Barnier'in kırılgan koalisyonu, 1962'den bu yana güven oylamasıyla devrilen ilk Fransız hükümeti olacak.
Aşırı sağcı RN milletvekilleri ve sol, Barnier'i devirmek için yeterli oya sahip. Le Pen kendi tasarısına ek olarak sol koalisyonun güvensizlik tasarısına da oy vereceğini doğruladı. Uzmanlara göre, bu oylamanın çarşamba günü yapılması muhtemel.
KRİZİN EKONOMİK ETKİSİ
Son gelişmelerin avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisini daha da derin bir siyasi krize sürüklemesi üzerine yatırımcılar Fransız varlıklarını hemen cezalandırdı ve yıllık bütçenin onaylanıp onaylanmayacağı konusunda ciddi şüpheler oluşturdu. Fransız tahvilleri ile Alman endeksi arasındaki fark daha da açıldı ve avrodaki satış dalgası hız kazandı.