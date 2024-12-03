Fransa’da hükümet devriliyor: Koalisyon ittifakı tehlikede

Fransa'da Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ve solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, Başbakan Michel Barnier'in liderlik ettiği hükümetin düşmesi için güvensizlik oyu vereceklerini duyurdu.

Le Pen parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eylül ayının başlarında başbakan olan Barnier'in işleri daha da kötüleştirdiğini ve görevden alınması gerektiğini" bildirdi. Le Pen, "Hükümete karşı güvensizlik önergesi öneriyoruz," sözlerini açıklamasına ekledi.