Fransa’da hükümet düşmedi: İki gensoru önergesi reddedildi

Mecliste 69 sandalyesi bulunan Sosyalist Parti ( PS) milletvekillerinin büyük kısmı hükümete karşı oy kullanmadı. Sadece 7 milletvekili, partilerinin kararına rağmen Lecornu hükümetinin düşmesi yönünde oy verdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu gensoru önergesi, 271 milletvekilinin oyunu aldı ancak kabul için gerekli olan 289 oya ulaşamadı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önergesi ise sadece 144 milletvekili tarafından desteklendi. Böylece her iki girişim de başarısız oldu. Böylece muhalefetin Lecornu hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi ve hükümet görevde kaldı.

LE PEN: "YENİDEN SEÇİME GİTMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen, hükümeti hedef alarak, iktidar ve solcuların yeniden seçime gitmemek için her şeyi yaptığını ve Fransızların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Le Pen, Lecornu hükümetinin 2026 bütçesini "korku müzesi"ne benzetti.

LECORNU'DAN MUHALEFETE SERT ÇIKIŞ

Başbakan Sebastien Lecornu, Le Pen'i "Fransız halkına yalan söylemekle" suçladı. Muhalefete çağrıda bulunan Lecornu, "Ya bütçe üzerinde müzakerelere başlayacağız ya da ülke gerçek bir siyasi krize sürüklenecek" ifadelerini kullandı.