Fransa’da hükümet düşmedi: İki gensoru önergesi reddedildi
Fransa’da muhalefetin Başbakan Sebastien Lecornu hükümetine karşı verdiği iki ayrı gensoru önergesi Ulusal Meclis’te reddedildi. Oylamada hükümet düşmedi, Lecornu koltuğunu korudu.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu gensoru önergesi, 271 milletvekilinin oyunu aldı ancak kabul için gerekli olan 289 oya ulaşamadı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önergesi ise sadece 144 milletvekili tarafından desteklendi. Böylece her iki girişim de başarısız oldu. Böylece muhalefetin Lecornu hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi reddedildi ve hükümet görevde kaldı.
SOSYALİST PARTİ HÜKÜMETE KARŞI OY KULLANMADI
Mecliste 69 sandalyesi bulunan Sosyalist Parti (PS) milletvekillerinin büyük kısmı hükümete karşı oy kullanmadı. Sadece 7 milletvekili, partilerinin kararına rağmen Lecornu hükümetinin düşmesi yönünde oy verdi.
LE PEN: "YENİDEN SEÇİME GİTMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen, hükümeti hedef alarak, iktidar ve solcuların yeniden seçime gitmemek için her şeyi yaptığını ve Fransızların karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Le Pen, Lecornu hükümetinin 2026 bütçesini "korku müzesi"ne benzetti.
LECORNU'DAN MUHALEFETE SERT ÇIKIŞ
Başbakan Sebastien Lecornu, Le Pen'i "Fransız halkına yalan söylemekle" suçladı. Muhalefete çağrıda bulunan Lecornu, "Ya bütçe üzerinde müzakerelere başlayacağız ya da ülke gerçek bir siyasi krize sürüklenecek" ifadelerini kullandı.
FRANSA'DA SİYASİ KRİZ BÜYÜYOR
Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.
Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.
Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.
François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.
Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamıştı.
Lecornu, yeni hükümeti 12 Ekim'de kurmuş, muhalefet hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu.