Fransa’da hükümet krizi: Macron seçim sonuçlarını yok sayıyor

Ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma sürecini, geçen hafta parti liderleri ve parlamentodaki siyasi grupların temsilcilerini Elysee Sarayı'nda ağırlayarak yeniden başlatan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim sonuçlarını yok saymakla suçlanıyor.

Bir dizi temasların ardından yeni başbakanı ataması gereken Macron'un, erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi olan solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesinin (NFP) başı çektiği bir hükümetin kurulmasına izin vermemesi tepki topladı. Macron, "istikrarlı ve kapsayıcı çoğunluk" hükümeti kurmak için müzakerelerin sürdürüleceğini duyururken, sol ittifak, Macron'ın bu dışlayıcı tavrına tepki gösteriyor.

Macron, aşırı sağın 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından siyaset arenasına "netlik" kazandırmak için ulusal meclisi feshederek gittiği erken genel seçimlerin kaybedeni olurken, seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak, hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamadı. Macron'un 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yükselen sağ "tehdidine" karşı ön almak ve merkez seçmeni kendi etrafında toplayarak elini güçlendirmek için düzenlediği seçimler, Fransa tarihinin en parçalı meclis tablosunu çıkararak ülkeyi alışık olmadığı bir koalisyon hükümeti sürecine itti.

Seçimlerde aşırı sağcılar da sandalye sayısını artırırken, seçime ittifak kurarak giren solcu partiler, 193 sandalye ile meclisin en büyük siyasi grubu oldu.

Seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma müzakerelerini ağırdan alan Macron, yeni kurulacak hükümet için "istikrarlı çoğunluk" şartı koşarak, sol ittifakının azınlık hükümetine sıcak bakmadığının sinyallerini verdi. Öte yandan Macron, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca da yeni bir başbakan atamayacağını bildirmişti.

Meclisin en büyük siyasi grubu olarak hükümet kurma yetkisinin kendilerine verilmesini bekleyen sol ittifak, Macron'un solun ortak başbakan adayı Lucie Castets'i göz ardı eden tutumunu "demokratik darbe" olarak nitelendirdi ve sert dille eleştirdi.

Macron, Olimpiyatların ardından ilk defa 23 Ağustos'ta solcu siyasiler ile temaslarda bulunarak hükümet kurma müzakerelerini başlattı ve 26 Ağustos'ta aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve merkez sağcıların önde gelen isimleri ile görüştü. Bir dizi müzakerenin ardından yeni bir başbakan ataması beklenen Macron'dan yine solun ortak başbakan adayı Castets'in ismi çıkmadı. Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamaya göre Macron, hükümet müzakerelerinin ikinci raundunu başlatacağını duyurarak, NFP ittifakının en büyük partisi aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa'yı (LFI) dışlayarak, ittifakın geri kalan sol partilerine "meclisteki diğer siyasi partilerle işbirliği" çağrısı yaptı.