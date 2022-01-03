Fransa’da hükümet Omicron’a karşı harekete geçti

Fransa'da Başbakan Jean Castex, pozitif vakaların yüzde 60'tan fazlasını Omicron varyantının oluşturduğu Kovid-19 salgınının artışı ve etkilerini görüşmek üzere bakanlarla toplantı yapacak. Başbakan Castex, pozitif vakaların yüzde 60'tan fazlasının Omicron varyantı olduğu ülkede, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından virüsün yayılma hızının daha da artması endişesiyle 10 bakanla düzenleyeceği toplantıda durumu değerlendirecek.