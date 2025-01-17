Fransa’da hükümete karşı verilen gensoru önergesi reddedildi

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Bayrou hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi, Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşüldü.

NFP'den LFI, Yeşiller Partisi (EELV) ve Fransa Komünist Partisinin (PCF) desteklediği önerge 131 oy topladı. Mecliste kabul edilmesi için 288 oya ulaşamayan önerge reddedilmiş oldu.

Sol ittifakın ortaklarından olan Sosyalist Partinin (PS) destek vermediği önerge, NFP'yi böldü.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi de önergeden yana oy kullanmadı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, oylama sonrası Mecliste basına yaptığı açıklamada, "Bugün Sosyalist Partisi, sorunun, (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un tarafında yer almayı seçti" dedi.

LFI'nin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon 14 Ocak'ta hükümete karşı verilen gensoru önergesine oy vermeyenlerin solcu ittifak NFP'yi kuran sözleşmeden çıkmış olacağını belirtmişti.

Macron, 13 Aralık 2024'te merkez sağcı Bayrou'yu başbakan atamıştı.