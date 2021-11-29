Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket!

"MUHAMMET İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Daha önce de "Fransa için iyi fikirlere sahip olduğumu düşündükleri için beni aday olmaya zorluyorlar" diyen ancak resmi olarak adaylığını açıklamayan Zemmour, İslam düşmanlığını körükleyen seçim vaadini duyurmuştu.

Seçildiği takdirde hangi politikaları uygulayacağı sorusuna Zemmour, "İlk adımlarımdan biri Fransızca olmayan Muhammed ismini yasaklamak olacak" cevabını vermişti.