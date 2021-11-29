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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:36 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:45

Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket!

Fransa’da 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, bir skandala daha imza attı. Daha önce bulunduğu İslam karşıtı vaatlerle büyük tepki toplayan ırkçı isim, bu kez de kendisini protesto eden bir kadına el hareketinde bulundu.

Fransa'da sık sık İslam düşmanlığına yönelik demeçleriyle gündeme gelen ırkçı cumhurbaşkanı aday adayı Eric Zemmour, bir skandala daha imza attı.

KADIN PROTESTOCUYA TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Aşırı sağın sembolü olarak görülen Zemmour, cumartesi günü Marsilya bölgesine bir ziyarette bulundu. Ülkede 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Zemmour, ziyareti sırasında konvoyun önüne çıkan bir kadın tarafından protesto edildi.

Zemmour'un olduğu araca yanaşarak, seçim politikası ve ırkçı söylemleri nedeniyle kendisin eleştirilerde bulunan protestocuya Zemmour, tepki çeken bir el hareketiyle karşılık verdi.

Zemmour'un kadın protestocuya yönelik gerçekleştirdiği bu eylem, çevrede bulunan basın mensupları tarafından görüntülendi.

Irkçı ismin bu hareketi, Zemmour'un geçmişte yaptığı küstah faaliyetleri de yeniden gündeme getirdi.

Zemmour daha önce, Fransa'da Müslüman isimlerinin yasaklanmasını istemiş, Müslümanların çok çocuk yaparak Fransa'yı ele geçireceği iddialarıyla büyük yankı uyandırmıştı.

"MUHAMMET İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Daha önce de "Fransa için iyi fikirlere sahip olduğumu düşündükleri için beni aday olmaya zorluyorlar" diyen ancak resmi olarak adaylığını açıklamayan Zemmour, İslam düşmanlığını körükleyen seçim vaadini duyurmuştu.

Seçildiği takdirde hangi politikaları uygulayacağı sorusuna Zemmour, "İlk adımlarımdan biri Fransızca olmayan Muhammed ismini yasaklamak olacak" cevabını vermişti.

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Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket!
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