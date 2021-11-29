Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket!

Fransa'da sık sık İslam düşmanlığına yönelik demeçleriyle gündeme gelen ırkçı cumhurbaşkanı aday adayı Eric Zemmour, bir skandala daha imza attı.
KADIN PROTESTOCUYA TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Aşırı sağın sembolü olarak görülen Zemmour, cumartesi günü Marsilya bölgesine bir ziyarette bulundu. Ülkede 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen Zemmour, ziyareti sırasında konvoyun önüne çıkan bir kadın tarafından protesto edildi.
Zemmour'un olduğu araca yanaşarak, seçim politikası ve ırkçı söylemleri nedeniyle kendisin eleştirilerde bulunan protestocuya Zemmour, tepki çeken bir el hareketiyle karşılık verdi.
Zemmour'un kadın protestocuya yönelik gerçekleştirdiği bu eylem, çevrede bulunan basın mensupları tarafından görüntülendi.
Irkçı ismin bu hareketi, Zemmour'un geçmişte yaptığı küstah faaliyetleri de yeniden gündeme getirdi.
Zemmour daha önce, Fransa'da Müslüman isimlerinin yasaklanmasını istemiş, Müslümanların çok çocuk yaparak Fransa'yı ele geçireceği iddialarıyla büyük yankı uyandırmıştı.
"MUHAMMET İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM" DEMİŞTİ
Daha önce de "Fransa için iyi fikirlere sahip olduğumu düşündükleri için beni aday olmaya zorluyorlar" diyen ancak resmi olarak adaylığını açıklamayan Zemmour, İslam düşmanlığını körükleyen seçim vaadini duyurmuştu.
Seçildiği takdirde hangi politikaları uygulayacağı sorusuna Zemmour, "İlk adımlarımdan biri Fransızca olmayan Muhammed ismini yasaklamak olacak" cevabını vermişti.