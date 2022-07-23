Fransa’da ırkçı restorana tepki yağıyor

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.

Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.