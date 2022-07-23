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Giriş Tarihi: 23.7.2022 14:26

Fransa’da ırkçı restorana tepki yağıyor

AA
Fransa’da ırkçı restorana tepki yağıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te ünlü bir restoran, müşterilerine uyguladığı ayrımcı politikası nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadın müşterileri kökenleri nedeniyle içeri almayan Manko adlı restorana soruşturma açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi. Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü. Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı. Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.

Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.

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Fransa’da ırkçı restorana tepki yağıyor
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