Fransa’da İslam düşmanlarından çirkin saldırı: Caminin kapısına ateş açıldı!

Fransız basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Cherbourg-en-Cotentin kentindeki caminin giriş kapısı dün akşam hasar gördü. Emniyet kaynakları, cami kapısındaki söz konusu hasarın, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
İbadethanenin güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Ramazan Bayramı boyunca caminin etrafındaki polis sayısı artırılacak.
Cherbourg Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, henüz olayla ilgili bir görgü tanıdığı bulunmadığını bildirdi. Kentteki Müslüman toplumu, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.
Manş Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, cami yönetimi ve cemaatiyle dayanışma mesajı verildi.
Kasım 2023'te de aynı caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.