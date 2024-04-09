Fransa’da İslam düşmanlarından çirkin saldırı: Caminin kapısına ateş açıldı!

Cherbourg Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, henüz olayla ilgili bir görgü tanıdığı bulunmadığını bildirdi. Kentteki Müslüman toplumu, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

Manş Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, cami yönetimi ve cemaatiyle dayanışma mesajı verildi.

Kasım 2023'te de aynı caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.