Fransa’da islamofobi yine sahnede! ’Namaz kılan müslüman öğrenci’ alarmı!

İslam karşıtlığıyla bilinen Fransa'da günlerdir ilkokullarda namaz kılan öğrenciler konuşulurken konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN NAMAZ KILMASI RAHATSIZ ETTİ!

Ülke genelinde çok sayıda ilkokuldaki Müslüman öğrencilerin namaz kılması okul müdürleri ve belediye başkanlarında büyük rahatsızlık yaratırken olaya ilişkin dilekçe hazırlandı.

"BU ÇOK AĞIR BİR DURUM MÜDAHALE ŞART"

Hatta Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye yazdığı mektupta olaya derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgularken yaşanan olay için "Bu çok ağır bir durum" ifadesini kullandı.

"LAİK CUMHURİYETİN MUHAFIZI OLMALIYIZ"

Estrosi diğer yandan milletvekillerini göreve çağırırken "Laik Cumhuriyetin muhafızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

GÖNDERDİĞİ MEKTUBU SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Yaşanan olay ülke gündeminde büyük yankı bulurken, Belediye Başkanı Christian Estrosi Başbakan'a gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.

Estrosi "Cumhuriyetin okullarımız olan kutsal alanlarına dini sokmaya yönelik bu girişimler karşısında tepkimiz kesin, kolektif ve kararlı olmalıdır. Hiçbir şeyi kaçırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BAKANI: BİR EKİBİ OLAY YERİNE GÖNDERİYORUZ

Fransa Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ise "Derhal cumhuriyet değerlerini tatbik edici bir ekibi olay yerine gönderiyoruz" paylaşımında bulundu.