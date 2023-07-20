Fransa’da kabine değişikliği

GÖREVİNE DEVAM EDEN İSİMLER

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, Enerji Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Spor, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Hükümet Sözcüsü Olivier Veran bulunuyor.

Emmanuel Macron'un da katılım göstereceği yeni kabinenin Bakanlar Kurulu yarın toplanacak.

Elisabeth Borne'nin başbakan olarak göreve geldiği 16 Mayıs 2022'den bu yana kabinede iki kez kısmi değişikliğe gidildi.

Haziran 2022'de düzenlenen genel seçimde milletvekilli seçilemeyen kabinedeki bazı isimler 4 Temmuz 2022'de görevden alınmıştı.