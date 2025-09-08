Fransa’da kaos haftası

ransa'da Başbakan François Bayrou dün Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasını kaybetti. Hükümetin bir kez daha düşmesiyle ülke yine siyasi belirsizliğe sürüklendi. Euronews'teki haberde "Bayrou hükümetinin düşüşü, 2 yıldan kısa bir süre içinde beşinci başbakan değişikliğine işaret ederek Fransız siyasetini felç eden kronik istikrarsızlığın altını çiziyor" denildi. Fransa'da ayrıca yarın ulusal çapta grev çağrısı var. İlkbaharda sosyal ağlarda "10 Eylül'de her şeyi engelleme" çağrısı ortaya çıktı ancak bunun arkasında kimin olduğu belli değil.