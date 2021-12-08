Fransa’da Kaşıkçı cinayeti zanlısının yakalandığı iddia edilmişti! Suudi Arabistan’dan yalanlama

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransa basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İstanbul'daki Suudi İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Geçen haberlerde 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.