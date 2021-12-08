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Giriş Tarihi: 8.12.2021 01:48 Son Güncelleme: 8.12.2021 01:49

Fransa'da Kaşıkçı cinayeti zanlısının yakalandığı iddia edilmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama

AA
Fransa’da Kaşıkçı cinayeti zanlısının yakalandığı iddia edilmişti! Suudi Arabistan’dan yalanlama

Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Suudi Arabistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ülke vatandaşı merhum Kaşıkçı cinayetine karıştığı tespit edilen herkes Suudi Arabistan yargısı tarafından cezaları verilmiş olup şu an bu kişiler cezalarını çekmektedirler" denildi.

Suudi Arabistan'ın Paris Büyükelçiliği Twitter hesabından, ülkenin Dışişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin söz konusu olayla hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtildi.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNE KARIŞTIĞI TESPİT EDİLEN HERKES CEZALARINI ÇEKMEKTEDİR"

Havalimanında tutulan söz konusu kişinin derhal serbest bırakılmasının istendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülke vatandaşı merhum Kaşıkçı cinayetine karıştığı tespit edilen herkes Suudi Arabistan yargısı tarafından cezaları verilmiş olup şu an bu kişiler cezalarını çekmektedirler"

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransa basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İstanbul'daki Suudi İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Geçen haberlerde 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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Fransa'da Kaşıkçı cinayeti zanlısının yakalandığı iddia edilmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama
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