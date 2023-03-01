Fransa’da kitlesel grev korkusu! ‘Ülke için en kötü senaryo olur’

Fransızlardan kademeli olarak daha çok çalışmalarını istemeye devam edeceklerini belirten Veran, "Fransızların yarın daha iyi olmasını istiyorsak, en kötü senaryo ülkeyi bloke etmek olacaktır." şeklinde konuştu. Veran, sendikaların enerji, akaryakıt, ulaşım dahil bütün sektörlerde faaliyetleri durdurma kararının ülkede Ekim 2022'de olduğu gibi genel bir akaryakıt kıtlığına yol açmasını ummadıklarını dile getirdi. Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere en büyük sendikalar emeklilik reformunu protesto etmek için 7 Mart'ta bütün sektörleri kapsayan grev kararı almıştı.

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.