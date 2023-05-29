Fransa’da korkunç cinayet

Fransa'nın Dreux kentinde yaşayan Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1.5) evlerinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının işitme ve konuşma engelli olan eski eşi Y.K. (47) gözaltına alındı. Şüphelinin sosyal medyadan işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.Olay, 25 Mayıs'ta Fransa'nın Dreux kentinde meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve Trabzon'un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çağla Dereli'den haber alamayan yakını çilingir çağırarak eve girdi. Evde genç kadın, kızı Selinay ve oğlu Ata kanlar içinde hareketsiz bulundu. Fransız polisinin yaptıkları incelemede evin bir odasında anne ve 2 çocuğunun bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Cenazelerin toprağa verilmek üzere memleketleri Trabzon'un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ne gönderileceği öğrenildi.Fransız polisi tarafından başlatılan soruşturmada Çağla Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K. gözaltına alındı. Y.K'nın 2 yıl önce eşi ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı öğrenilirken, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.K.'nın paylaştığı video görüntüsünün altına Fransızca, "Kızım Selinay'ı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor" notu düştüğü görüldü.