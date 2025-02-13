Fransa’da korkunç patlama: Bara el bombası atıldı

"HESAPLAŞMA AMAÇLI AŞIRI ŞİDDET EYLEMİ"

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan savcı Francois Touret-de-Courcy, "Birisi içeri girdi, hiçbir şey söylemeden el bombası attı ve kaçtı" dedi.

Touret-de-Courcy, soruşturmacıların saldırı için henüz bir neden tespit edemediklerini ancak bunun bir "terör saldırısı " olduğuna inanmadıklarını söyledi.

"Bunun terörizmle bağlantılı olduğunu düşündürecek hiçbir şey yok" diyen savcı, bunu "hesaplaşma amaçlı olabilecek aşırı şiddet eylemi" olarak niteledi.

Soruşturmacıların uyuşturucu kaçakçılığıyla olası bir bağlantıyı araştırdığını belirten savcı, bazı tanıklar şüphelinin ayrıca bir Kalaşnikov piyade tüfeği taşıdığını bildirdi.