Fransa’da korkunç patlama: Bara el bombası atıldı
Fransa’da yürekleri ağza getiren bir patlama meydana geldi. Grenoble kentinde faaliyet gösteren bir bara el bombası atılması sonucu 12 kişi yaralandı.
Fransa'nın Grenoble kentinin Village-Olympique Mahallesi'ndeki barda patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığını değerlendiriyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
"HESAPLAŞMA AMAÇLI AŞIRI ŞİDDET EYLEMİ"
Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan savcı Francois Touret-de-Courcy, "Birisi içeri girdi, hiçbir şey söylemeden el bombası attı ve kaçtı" dedi.
Touret-de-Courcy, soruşturmacıların saldırı için henüz bir neden tespit edemediklerini ancak bunun bir "terör saldırısı " olduğuna inanmadıklarını söyledi.
"Bunun terörizmle bağlantılı olduğunu düşündürecek hiçbir şey yok" diyen savcı, bunu "hesaplaşma amaçlı olabilecek aşırı şiddet eylemi" olarak niteledi.
Soruşturmacıların uyuşturucu kaçakçılığıyla olası bir bağlantıyı araştırdığını belirten savcı, bazı tanıklar şüphelinin ayrıca bir Kalaşnikov piyade tüfeği taşıdığını bildirdi.