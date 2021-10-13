Fransa’da şoke eden çocuk istismarı raporu: Her gün 49 çocuk...

Fransa'da bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığına ve 68 çocuğun cinsel saldırı veya tacize maruza kaldığına ilişkin ihbar yapıldı. RTL radyosunun özel haberinde, radyonun, başkent Paris'in banliyölerinden Rosny-sous-Bois'daki bir jandarma eğitim merkezinde 2 hafta boyunca polisin ve jandarmanın cinsel saldırı mağduru çocukların ifadesini almasını takip ettiğini ve ifade alınırken belirli bir protokol uygulandığı belirtildi.

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Çocukların psikolojisine uygun, onları korkutmayacak ve tüm detayların öğrenilebileceği soruların seçildiği ifade edilen haberde, bu merkezde her yıl 200'den fazla jandarmaya, çocuk mağdurların ifadelerini alabilmek için eğitim verildiği aktarıldı.

Haberde, bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara, 68 çocuğun ise cinsel saldırı ve tacize maruza kaldığına ilişkin ihbar yapıldığı kaydedildi.