Fransa’da kimya tesisinde korkutan patlama: Yaralılar var

YETKİLİLERDEN "KAPALI ALANLARDA KALIN" UYARISI

Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Açıklamada, yerel halk için şimdilik herhangi bir zehirlenme riski bulunmadığı belirtildi.

Valilik, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini, ayrıca bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu ifade etti.