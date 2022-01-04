Fransa’da koronavirüs aşı ruhsatı görüşmeleri durduruldu

Fransa'da Ulusal Meclis'te dün ele alınmaya başlanan Kovid-19 aşı ruhsatına dair yasa tasarısı görüşmeleri durduruldu. Hükümet görüşmelerin askıya alınmasını "usul darbesi" şeklinde yorumladı. Milletvekillerinin çoğunluğu, yapılan oylamada tasarıya dair görüşmelerin gece yarısından sonra sürdürülmesine karşı çıktı.

MİLLETVEKİLLERİ ÖLÜM TEHDİDİ ALIYOR

Görüşmelerin genel oturumda tamamlanmaması nedeniyle tasarıyı parlamento, grup başkanları birlikte ele alacak, bu da tasarının yasalaşmasını geciktirecek. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, muhalefet milletvekillerinin Ulusal Meclis'te tasarıya dair görüşmeleri askıya alarak Kovid-19 aşı ruhsatının yasalaşmasını geciktirmesini "usul darbesi" ve "sorumsuzluk" olarak yorumladı.

Diğer yandan, söz konusu yasa tasarısı nedeniyle iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) mensubu bazı milletvekilleri ölüm tehdidi alıyor. Stephanie Rist, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, elektronik posta üzerinden ölümle tehdit edildiğini belirtti. "Totaliterlik" ile suçlandığı e-posta ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Rist, kararlarını kendi vicdanıyla verdiğini, tehditlere boyun eğmediğini kaydetti.