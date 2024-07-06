Fransa'da kritik seçim bugün tamamlanacak. Halk, aşırı sağın yüzde 33 civarında oy oranıyla birinci çıktığı erken genel seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk tur oylamasının ardından 2. tur için yeniden sandık başında. Aşırı sağın ilk kez iktidarın eşiğine gelmesi üzerine merkez ve soldaki partiler "baraj" olarak tanımlanan bir taktiğe başvurdu. Soldaki partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin de dahil olduğu Birlikte İttifakı, aşırı sağ karşıtı oyların "boşa gitmemesi" için harekete geçti. Bu taktik işe yararsa, Ulusal Birlik'in (RN) mutlak çoğunluğa ulaşması zor görünüyor. Öte yandan seçim kampanyası boyunca kadın erkek demeden pek çok aday saldırıya uğradı.