Fransa’da kriz bitmiyor

Fransa'da yaşanan başbakan krizi son bulmuyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hafta başı istifa eden Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak ataması tepkiyle karşılandı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Pazartesi günü istifa eden Lecornu, cuma günü Macron tarafından yeniden atandı. Macron, kaçınılmaz olanı erteliyor: Gidişini" dedi. Fransız Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel ise yeniden Lecornu'nun göreve getirilmesini "Kabul edilemez bir seçim" olarak nitelendirdi.