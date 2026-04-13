Fransa’da ‘Lafarge’ davasında karar açıklandı: Firma ‘terör örgütünü finanse etmekten’ suçlu bulundu

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Fransız çimento firması Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek "bir seçim" yaptığını belirtti.

Firmadan terör örgütlerine "güvenlik ödemeleri" adı altında ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim Prevost-Desprez, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın DAEŞ dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon avroya varan ödeme yaptığını bildirdi.

Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti.