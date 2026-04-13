Fransa’da ‘Lafarge’ davasında karar açıklandı: Firma ‘terör örgütünü finanse etmekten’ suçlu bulundu
Fransa’da Paris Ceza Mahkemesi, çimento firması Lafarge'ı “Suriye’de terör örgütlerini finanse etmekten” suçlu buldu.
Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Fransız çimento firması Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada kararını açıkladı.
Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek "bir seçim" yaptığını belirtti.
Firmadan terör örgütlerine "güvenlik ödemeleri" adı altında ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim Prevost-Desprez, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın DAEŞ dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon avroya varan ödeme yaptığını bildirdi.
Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti.