Fransa’da lise isyanı büyüyor

Fransa'da sokakları savaş alanına çeviren lise eylemleri nedeniyle dün 500 lisede eğitim durdu. Fransa'da okullardaki öğretmen açığı ve yetersiz koşullara tepki olarak günlerdir devam eden lise eylemleri nedeniyle büyük bir kaos yaşanıyor. Başkent Paris'in banliyösü Creteil'de Saint-Exupery Lisesi öğretmenlerinin 17 Eylül'de okuldaki imkân ve personel eksikliğine tepki olarak greve gitmesine öğrenciler de destek verdi.

Eylemler, 28 Eylül'den itibaren ülke geneline yayıldı. Çok sayıda okulda öğrenciler liselerin girişlerini kapattı, çöp kovalarını ateşe verdi ve yollara barikatlar kurdu. Şiddet sarmalı nedeniyle dün ülke genelindeki 3 bin 700 lisenin 500'ünde güvenlik koşulları nedeniyle dersler tamamen veya kısmen durduruldu. Eylemlerde 170 öğrenci, 65 eğitim personeli ve 600'den fazla kolluk kuvveti yaralandı. 5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı. Hükümet eylemlerin yayılmasından korkarken bugün sendikalar ve üniversitelerden binlerce kişi sokağa inecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör