Fransa’da liselerde telefon devri bitiyor: Macron’dan öğrencilere ekran freni

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukları ekranların olumsuz etkilerinden korumak için liselerde cep telefonu yasağını yürürlüğe koyduklarını duyurdu. Yeni uygulama, 1 Eylül’de başlayacak eğitim döneminden itibaren geçerli olacak.

Fransa’da liselerde telefon devri bitiyor: Macron’dan öğrencilere ekran freni
DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda 'daha fazla bekleyemeyeceklerini' kaydederek, liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yasayla öğrenme ortamındaki huzurun yeniden kazanılacağını belirten Macron, yasanın 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim döneminden itibaren geçerli olacağını ifade etti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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