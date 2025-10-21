Fransa’da Louvre fiyaskosu

Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde önceki gün yaşanan soygun dünyanın gündemine oturdu. Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden, "paha biçilemez" değerde 9 eser çalındı. 7 dakikada gerçekleştiği belirtilen soygunu yapan ve motosikletlere binerek kaçan 4 hırsız ise aranıyor. Dünyayı şoke eden bu soygun Fransa'da yaşanan güvenlik açığını yeniden gündeme getirdi. Fransız kamuoyunda "yüzyılın soygunu" olarak nitelenen tarihi eserlerin çalındığı olaya tepkiler büyüyor. Hükümet, yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefinde.

'UTANÇ VERİCİ'

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi François-Xavier Bellamy, "Fransa'nın en değerli varlığı olan olağanüstü mirasını koruyamamasını bir başarısızlık" olarak nitelerken Komünist Parti (PC) Sözcüsü Ian Brossat, soygunun "Fransa'yı utanç verici bir duruma düşürdüğünü" dile getirdi. Sayıştay'ın hazırladığı ön rapor ise Louvre Müzesi'nde güvenlik açığı olduğunu ortaya koydu. 2016 yılında ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paris'te kaldığı otelde milyonlarca dolar değerinde mücevheri çalınmıştı. Daha önce Paris'in ünlü caddelerinde yaşanan milyonlarca dolarlık hırsızlıklar da dünya basınında yankı uyandırmıştı.

FİLMLERİ ARATMAYAN SOYGUNLAR

Louvre'daki soygun, sanat tarihinin en ilgi çeken soygun hikâyelerini yeniden gündeme getirdi. İşte onlardan bazıları:

İngiltere - Ağustos 2023: Britanya Müzesi, yaklaşık 2000 eserin uzun bir süre içinde çalındığını açıkladı. Olayın müze içinde çalışan biri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hollanda - Mart 2020: Pandemi nedeniyle müzelerin kapalı olduğu dönemde Van Gogh'un Bahar Bahçesi adlı tablosu, ödünç sergilendiği Singer Laren Müzesi'nden gece yarısı çalındı.

Almanya - Kasım 2019: Grünes Gewölbe Müzesi'ne giren hırsızlar, toplam değeri 113 milyon euronun üzerinde olan mücevher parçalarını demir parmaklıklı bir pencereden girerek çaldı. Sonra, mücevherlerin büyük bölümü bulundu.

İsviçre - Şubat 2008: Silahlı hırsızlar Bührle Müzesi'ne baskın düzenleyip Paul Cezanne, Edgar Degas, Vincent van Gogh ve Claude Monet'ye ait toplam 164 milyon dolar değerinde dört sanat eserini çaldı. Bu, Avrupa'nın en büyük sanat hırsızlığıydı.