Fransa’da merkez solun cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde sosyal demokratları temsil edecek ismin belirlenmesi için yapılan ön seçim sonuçlandı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen, oylamanın 3 gün sürdüğü ön seçimde, merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann oyların yüzde 66'sını alarak sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sosyal demokrat partilerin üyelerinden oluşan yaklaşık 120 bin kişinin oy kullandığı seçimde, Glucksmann ile Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal yarıştı.