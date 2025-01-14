Fransa’da muhalefetten yeni hükümete karşı gensoru

Ulusal basındaki haberlere göre, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, Aralık 2024'te atanan Başbakan Bayrou ve kabinesine karşı meclise gensoru önergesi sundu.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot yaptığı açıklamada, Bayrou'nun 2025 bütçe projesinin, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier'inkinden daha kötü olacağını belirtti.

Panot, mevcut hükümete karşı sundukları gensoru önergesiyle Fransız halkını, "kamu hizmetlerini yıkan bir siyasetten koruduklarını" savundu.

Fransa'da haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından kurulan merkez sağcı azınlık Barnier hükümeti, 3 ay gibi kısa süre görevde kaldıktan sonra muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier hükümeti ile muhalefet arasında 2025 Bütçesi konusunda uzlaşmazlık yaşanmıştı. Macron, 13 Aralık'ta merkez sağcı bir diğer isim Bayrou'yu başbakan atamıştı.