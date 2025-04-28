Fransa’da namaz kılarken katledilmişti: Saldırgan İtalya’da gözaltına alındı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ales kenti yakınlarındaki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice camisinde bir Müslüman'ı 25 Nisan Cuma günü bıçaklayarak öldüren zanlı İtalya'da gözaltına alındı.

Ales Savcılığı, Olivier H. isimli zanlının dün gece yerel saatle 23.00 civarında Pistoia'da bir karakola geldiğini ve burada gözaltına alındığını ve Fransa'ya naklinin beklendiğini duyurdu.

Savcılık zanlının "terörist" olarak nitelenemeyeceğini, bu nedenle Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının davaya dahil olmayacağını da kaydetti.

Fransa Başbakanı François Bayrou, 24 yaşındaki Müslüman gencin 40-50 yerinden bıçaklanarak katledildiği saldırıyı "İslam karşıtı alçaklık" olarak nitelerken, çok sayıda siyasi de olaya tepki göstermişti.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, "İslam karşıtı terör saldırısını" en güçlü şekilde kınamıştı.

Fransız medyasının bu saldırıyı ilk başta "iki Müslüman arasında yaşanan bir anlaşmazlık" gibi gösterdiğini ve bu yolla saldırının İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığını vurgulayan CFCM, "son derece endişe verici" bu durum karşısında ülkedeki Müslümanları benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.