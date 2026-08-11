Fransa’da nükleer santralde denizanası alarmı: 3 reaktör durduruldu

Fransa’daki Gravelines Nükleer Santrali’nde deniz suyu pompalama istasyonlarına denizanası sürüsünün ulaşması üzerine güvenlik önlemleri devreye alındı. 3 reaktörün faaliyetleri tamamen durdurulurken, bir reaktörün üretimi yarıya indirildi.

Fransa’da nükleer santralde denizanası alarmı: 3 reaktör durduruldu
AA

Fransa'da elektrik dağıtım şirketi EDF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Gravelines Nükleer Santrali'nin deniz suyu pompalama istasyonlarına denizanası sürüsünün gelişi nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda santraldeki 3 nükleer reaktörün faaliyetleri tamamen durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü.

Santralde 6 No'lu reaktörün faaliyetleri devam ediyor, 5 No'lu reaktörün faaliyetlerine ise daha önce bakım nedeniyle ara verilmişti.

Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70'i ülkenin 57 nükleer reaktöründen sağlanıyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını, kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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