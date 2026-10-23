Fransa’da ohal! Tüm eylemler yasaklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Fransa'da sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak" ifadelerini kullandı. Başkent Paris'te dün yapılacak olan gösteriler de yasaklandı. Birçok bölgede geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

KAPILARI KONTROL EDİN

Fransa'da hükümet yarından itibaren yeniden başlaması beklenen Sarı Yeleklilerin eylemlerine karşılık esnafa güvenlik tavsiyelerinde bulundu. İşyeri sahiplerinden, dükkânların vitrinlerindeki değerli ürünleri içeri almalarını, kapı ve kepenklerin sağlamlığını kontrol etmelerini, güvenlik kameralarının çalıştığından emin olmalarını istendi. Herhangi bir yağmalama tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları halinde dükkân sahiplerine fiziksel müdahaleden kaçınmaları, acilen güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları ve vitrinlerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu. Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin işyeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.



EYLEMCİLERİN İLGİNÇ SLOGANI



Fransa'yı sarsan eylemlerde göstericilerin slogan olarak benimsediği "Bismillah, c'est les ténèbres / Bismillah, her yer karanlık" " ifadesinin arkasında ilginç bir hikaye var. Bu ifadeyi ilk kullanan kişinin, kendisini eylemci olarak tanıtan bir sivil polis olduğu öne sürülüyor. Eylemcilerin mesajlaşma grubuna girmeye çalışan bir kişi mesajında, "Bismillah, c'est les ténèbres" ifadelerini ve Cezayir bayrağı emojilerini kullandı. Mesajlarda, besmele dışında Arapça ifadeler, sokak argosu ve bayrak emojilerinin acemice bir araya getirilmesi de eylemcileri şüphelendirdi. Göstericiler, bunu polisin başarısız bir sızma girişimi olarak yorumlayarak mesajın ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.





SOSYAL AĞLARDAN TAKİP



Fransız polisinin şiddete karışan protestocuları yakalamak için sosyal ağlardan gösterici avı başlattığı ortaya çıktı. AFP'de yer alan habere göre, Paris'teki Güvenlik Operasyonları Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan ve yalnızca Bruno adıyla tanıtılan bir polis memuru, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek suçların işlendiği yerleri tespit ettiklerini anlattı. Bruno, "Sosyal ağları inceliyoruz. Ardından kendi araçlarımızı kullanarak sosyal medyada gördüğümüz suçların soruşturduğumuz olaylarla örtüşüp örtüşmediğini kontrol ediyoruz" dedi.



AVRUPA'DA GÖSTERİLER YAYILIYOR



Belçika'nın başkenti Brüksel'de, öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünün girişini kapattı.

Yunanistan'da kötü eğitim protestoları sürüyor. Binlerce kişi Atina sokaklarını doldurdu.

Sırbistan'ın dört bir yanından Belgrad'a gelen öğrenciler tezahüratlar, müzik ve sallanan bayraklarla karşılandı. Hafta sonu yapılacak ani parlamento seçimleri öncesindeki son mitingden önce binlerce kişi toplandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör