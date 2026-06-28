Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak yere çakıldı: 11 kişi can verdi

Yerel valilikten yapılan açıklamada, kazaya karışan uçağın bir paraşüt eğitim okuluna ait olduğu belirtildi. Kazada pilotun yanı sıra, 5 öğrenci ve 5 eğitmenin de bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı'nın olay yerine gitmek üzere yola çıktığını açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör