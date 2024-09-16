Fransa’da PKK rezaleti

Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK yandaşları propaganda yaptı. "Festival" adı altında gerçekleştirilen gösteride PKK yandaşları, terör örgütünün paçavralarını taşıdı ve elebaşı Öcalan'a sloganlar attı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajnsı'nın, PKK Avrupa Birliği ve Fransa tarafından terör örgütü olarak tanınırken örgüte ait paçavralarla terör propagandasının yapıldığı bu gösteriye neden izin verildiği sorusunu henüz yanıtlamadı. Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'de terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınamıştı.