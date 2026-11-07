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Fransa'da polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti! "Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil"

Fransa'da polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti! "Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil"

Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor. Paris'te "Sarı Yelekliler" ve farklı sendikaların çağrısıyla bugün sokağa inen göstericiler, "Çöplerimiz çocuklarımızdan daha iyi korunuyor", "Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil" yazılı dövizler taşıyarak Macron hükümetini protesto etti. Polis göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli suyla müdahale etti.

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 21:23

Fransa'da Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 3 haftadır ülke genelinde gösteriler düzenliyor. Sarı Yelekliler ve farklı sendikaların çağrısıyla bugün de başkent Paris, Marsilya, Toulouse dahil çok sayıda kentte Fransızlar bir kez daha sokağa indi. Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. ARA SOKAKLAR POLİS KAMYONLARIYLA KAPATILDI Yoğun polis önlemlerinin alındığı meydanda, gösteri güzergahı üzerindeki sokak hariç tüm ara sokaklar polis kamyonlarıyla kapatıldı. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter havada devriye gezdi.

"ÇÖPLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZDAN DAHA İYİ KORUNUYOR" "Sokaklar bizim" diyerek, Fransız polisi ve Ulusal Birlik (RN) Partisi karşıtı sloganlar atan göstericiler, Millet Meydanı istikametinde yürüdü. Göstericiler, Fransa ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Çöplerimiz çocuklarımızdan daha iyi korunuyor", "Sefiller'i okumak istiyoruz, yaşamak değil" ve "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, sefaletin Mozart'ı" yazılı dövizler taşıdı. Bazı göstericilerin Batman, Superman, Mario ve Captain America kostümleriyle katıldığı gösteride hayat pahalılığı, hükümetin sosyoekonomik ve eğitim politikaları protesto edildi. Gösteri güzergahında çok sayıda dükkan ve banka şubesinin camları ahşap levhalarla kapatıldı.