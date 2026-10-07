Fransa’da polisin liselilere şiddeti kontrolden çıktı

Fransa'da 17 Eylül'den bu yana devam eden lise eylemlerine destek için dün çiftçiler, işçiler, öğretmenler ve veliler de sokağa indi. Başta eğitim sendikaları olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla binlerce kişi Nantes, Lyon, Marsilya, Paris gibi büyük şehirler dahil birçok yerde eylemci gençlerin yanında olmak için sokağa çıktı. Paris Emniyet Müdürlüğü başkentteki destek yürüyüşüne 20 ila 40 bin kişinin katılacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Şu ana kadar çoğu 18 yaşından küçük 6 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Eylemlerde 215'i öğrenci olmak üzere 1000 kişi yaralandı. Polis şiddetinde bir öğrenci elini kaybetti. Geçen hafta bir başka öğrencinin başına göz yaşartıcı gaz bombası isabet ettiği bildirilmiş, gaz kapsüllerinin bazı öğrencilerin diş ve gözlerine geldiği aktarılmıştı.

BELÇİKA'DA DA YAYILIYOR

Belçika'da eğitim reformlarına karşı çıkan öğrenciler, başkent Brüksel'de de bir ortaöğretim kurumunun girişini kapatarak hafta boyunca sürecek protesto başlattı. Öğrenciler, protestoyu 9 Ekim'deki ulusal eylem gününe kadar sürdürmeyi planlıyor. İspanya'nın Barcelona kentinde ise polis, konut krizine tepki olarak düzenlenen gösteriye müdahale ederken, bazı göstericileri gözaltına aldı.



BATI TRAKYA'DA ATİNA PROTESTO EDİLDİ

BATI Trakya'nın İskeçe kentindeki Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, eğitim koşullarına ilişkin taleplerinin karşılanmaması üzerine dün derse girmedi. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre öğrenciler, sabah saatlerinde okul önünde toplanarak 3. ders saatine kadar derslere katılmadı. Taleplerini içeren yazılı metni okul yönetimine teslim eden öğrenciler, okulun ikinci binasının kullanım dışı bırakılması nedeniyle ana binada yoğunluk yaşandığını, ikinci binanın yeniden kullanıma açılmasını talep etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör