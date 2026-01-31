Fransa’da polisler ayakta! Çalışma koşulları için sokaklara döküldüler
Fransa’da polisler, ağırlaşan çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa indi. Başkent Paris başta olmak üzere 23 kentte düzenlenen gösterilere binlerce polis katıldı.
Alliance adlı polis sendikasının çağrısıyla Paris, Lille, Marsilya, Toulouse'un da aralarında bulunduğu 23 kentte polisler protesto gösterileri düzenledi.
Paris'teki gösteri, yerel saatle 11.00'de tarihi Bastille Meydanı'nda başladı.
Gösteriye, eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Dupont-Aignan, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Marion Maréchal ve Paris Belediye Başkan adayı Sarah Knafo da katıldı.
"YAŞASIN FRANSA" SLOGANI ATILDI
Fransa ve sendika bayrakları taşıyan göstericiler, "Yaşasın Fransa" sloganları atarken, Fransız ulusal marşı La Marseillaise'i okudu.
Alliance Sendikası, Paris'teki gösteriye 15 ila 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.