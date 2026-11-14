Fransa'da protestolarda beşinci tur: Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü! Polisten göstericilere sert müdahale
Fransa'da çeşitli sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris, Lyon, Rouen dahil çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopterin havada devriye gezdiği gösterinin güzergahındaki sokaklarda esnaf, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı. Lyon kentinde bazı göstericiler ve polis arasında gerilim artarken bazı çöp bidonları ateşe verildi.
Fransa'da işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi. Gösterilerin beşinci turunda hayat pahalılığına karşı sokağa inen göstericiler, hükümetin eğitim için daha fazla bütçe ayırmasını ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasını talep etti.
MEYDANDA ULUSAL MARŞI OKUDULAR
Göstericiler ayrıca Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısından vazgeçilmesini istedi.
Paris, Nantes ve Lyon kentlerinde polis ve göstericiler arasında gerilim arttı. Paris'te yerel saatle 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, burada Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okudu.
MEYDANA YÜRÜDÜLER
"Macron, muhafızların gibi düşeceksin", "Dişe diş" ve "Daha az biber gazı, daha fazla felsefe" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.
Göstericiler, "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" ve "Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almak için kararlıyız" sloganları attı.