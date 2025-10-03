Fransa’da Rusya’nın gölge filosuna baskın

Fransa'da, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen ve Fransa açıklarına demirlemiş petrol tankerindeki mürettebattan 2 kişi gözaltına alındı. Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan gizli bir gölge filo kullanmakla suçluyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Rusya'nın sadece Ukrayna'yı işgal etmekle kalmayıp, tüm Avrupa'da eylemlerde bulunmayı hedeflediğini söyledi.