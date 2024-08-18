Fransa’da sağlık sistemi alarm veriyor! Yaşlı hastalar saatlerce acil serviste sedyede bekletiliyor

Fransa'da sağlık sistemi yıllardır artan personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı gibi sebeplerden dolayı büyük bir kriz yaşıyor. Ülkedeki kriz gün geçtikçe artarken, acil servislerdeki bekleme süreleri hastaları ölümle burun buruna getiriyor.
Fransız Le Parisien gazetesinin acil servislerdeki artan bekleme sürelerine ilişkin haberinde şok edici bilgiler dikkat çekti. Brest Üniversite Hastanesi'nin acil otoparkına yaşlı hastaların sedyede beklediği süreyi gösteren tabelalar yerleştirdi. Bir saat boyunca otoparkta sergilenen tabloda 10 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında onlara gerçek bir hastane bulmadan önce sedyede beklemek zorunda kalan 75 yaş üstü hastaların profilleri yer aldı.
O tabela, haberde "Utanç duvarı" başlığı ile servis edildi. Aralarında 90 yaşın üzerinde hastaların da olduğu kişilerin 29 saate varan sürelerde sedyelerde bekletildiği ifade edilirken hastanedeki korkunç koşulları kınamak için eylem hazırlığı yapıldığı kaydedildi.
ACİLDEN HASTANEYE NAKİL SÜRESİ 2-3 GÜN ARASINDA DEĞİŞİYOR
Aralık 2022'de acilden hastaneye nakil süresinin 2-3 günü bulduğu Fransa'da, bir hastanenin acil servisindeki yatakta 90 saatten fazla hastaneye sevk edilmeyi bekleyen 90 yaşındaki hastanın bu sürede altının sadece 1 defa değiştirildiği kaydedildi.
Sedyede uzun süre kalan yaşlıların vücutlarında yatak yarası oluşurken, yemeklerin yetersiz olması nedeniyle sağlık personeli, yemek dağıtımında hastalar arasında tercih yapmak durumunda kaldı.
Samu-Urgence France Sendikasından aynı zamanda milletvekili olan Profesör Philippe Juvin ise acil yatağında beklerken ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtildiği gibi 31'den fazla olduğunu ve bu sayının 150'yi bulduğunu açıkladı.
Juvin, resmi rakamın ülkede gönüllü veri paylaşan 32 bölgeden 19'undaki verileri yansıttığını, gerçek ölüm sayısının ülke geneli için daha da yüksek olduğunu kaydetti.
FRANSA, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN DOKTOR SIRALAMASINDA AVRUPA'DA 18.
Her 100 bin kişiye 338 doktor düşerken, aile sağlık merkezleri bazında ise her 100 bin kişiye sadece 149 pratisyen hekim denk geliyor. Bu rakamlar, Eurostat ile verilerini paylaşan 19 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında Fransa'nın kişi başına düşen doktor sayısının azlığı nedeniyle 18. sırada kalmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda açıkladığı verilere göre, 6 milyon Fransızın uzman doktora erişimi bulunmayan ülkede, doktorların yarısına yakını da 60 yaşın üzerinde bulunuyor ve 2025'te bunların emekli olmasıyla bu sayı daha da azalacak.
Sadece 3 yılda pratisyen hekim sayısı 80 bine gerileyecek ve her 100 bin kişiye 119 pratisyen hekim düşecek. Bu, Fransa'yı AB'de kişi başı hekim sayısı açısından en kötü sıralamaya indirecek.
Ayrıca 2020 yılı başında yaklaşık 800 bin hemşirenin bulunduğu ülkede, bu sayı 2 yılda 160 bin civarında azaldı. Ülkede, hasta ihtiyacına oranla 60 bin hemşire eksikliği bulunuyor.