Fransa’da sağlık sistemi alarm veriyor! Yaşlı hastalar saatlerce acil serviste sedyede bekletiliyor

FRANSA, KİŞİ BAŞINA DÜŞEN DOKTOR SIRALAMASINDA AVRUPA'DA 18.

Her 100 bin kişiye 338 doktor düşerken, aile sağlık merkezleri bazında ise her 100 bin kişiye sadece 149 pratisyen hekim denk geliyor. Bu rakamlar, Eurostat ile verilerini paylaşan 19 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında Fransa'nın kişi başına düşen doktor sayısının azlığı nedeniyle 18. sırada kalmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda açıkladığı verilere göre, 6 milyon Fransızın uzman doktora erişimi bulunmayan ülkede, doktorların yarısına yakını da 60 yaşın üzerinde bulunuyor ve 2025'te bunların emekli olmasıyla bu sayı daha da azalacak.

Sadece 3 yılda pratisyen hekim sayısı 80 bine gerileyecek ve her 100 bin kişiye 119 pratisyen hekim düşecek. Bu, Fransa'yı AB'de kişi başı hekim sayısı açısından en kötü sıralamaya indirecek.

Ayrıca 2020 yılı başında yaklaşık 800 bin hemşirenin bulunduğu ülkede, bu sayı 2 yılda 160 bin civarında azaldı. Ülkede, hasta ihtiyacına oranla 60 bin hemşire eksikliği bulunuyor.