Fransa’da sandıktan kaos çıktı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısı ile gerçekleştirilen erken genel seçimin ardından siyaset felç oldu. Seçmenler, sol, merkez ve aşırı sağ arasında bölündü. Korkulduğu gibi aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi zafer elde edemedi, ancak kimin yeni başbakan olacağı bilinmezken hükümetin kurulmasının da haftalar alabileceği öngörülüyor. Sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin sürpriz şekilde birinci geldiği seçimin ardından hiçbir parti, çoğunluğu elde edemedi. Sol ittifak içindeki dengeler kilit önemde olacak. Ülkede üç ana blok (sol, aşırı sağ ve merkez) ve ek olarak merkez sağ var. Bu blokların içinde de birbirine rakip partiler bulunuyor.