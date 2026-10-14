Fransa’da seçim anketi gündem oldu: Aşırı sağcı Le Pen ilk sırada

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi adayı Jean-Luc Melenchon ise merkez sağın ortak aday çıkarıp çıkarmayacağına bağlı senaryoların tümünde yüzde 18-19 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşerek bir üst tura çıkacak.

Toluna Harris Interactive anket şirketi tarafından Fransa 'da gelecek yıl yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin 5-8 Ekim tarihlerinde çevrim içi anket yapıldı.

Sosyal demokratların adayı Place Publique Partisi Başkanı Raphael Glucksmann ise yüzde 10 ila 11 ile 4. sırada geliyor.

Eski Başbakan Philippe'in merkez sağın tek adayı olması durumunda oyların yüzde 17'sini, Attal ile yarışa katıldığı senaryoda ise oyların yüzde 13'ünü alarak 3. sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Philippe'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın adayı Attal'dan daha çok oy alması öngörüldü.

Fransa'da yaklaşan seçimler öncesi merkez sağcı partilerden çok sayıda siyasetçi adaylığını açıklarken bu isimler arasında eski Başbakan Gabriel Attal ve Edouard Philippe öne çıkıyor.

SON İKİ SEÇİMDE İKİNCİ TURA KALMIŞTI

Fransa'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilirken, aşırı sağcı Le Pen 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde de aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı.

Le Pen 2017'deki seçim yarışını yüzde 34 ile 2022'deki seçimde ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.

Aynı şekilde LFI'nın adayı Melenchon da son 3 seçimde cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ancak hiçbirinde ikinci tura kalamamıştı.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak.

Ülkede, iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör