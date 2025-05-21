Fransa’da sel can aldı: 3 ölü

Dün bir kişinin öldüğü açıklanan Le Lavandou'da kayıp olan şahsın da cansız bedenine ulaşılması ve Vidauban kasabasında ise bir kişinin sel esnasında arabada mahsur kalarak hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 3'e yükseldiği açıklandı.

Fransa'nın güneydeki Var bölgesinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Selin vurduğu bölgelerde büyük hasarlar meydana gelirken elektrik ve su kesintileri yaşandı. Bölgedeki iki yüksek hızlı trenin ise rayların selden hasar görmesi sonucu seferlere ara verildi.

Toulouse-Paris seferi yapan trenin 500 yolcusunun tahliye edildiği kaydedilirken Pazartesi'den bu yana ülkenin Var bölgesinde 500'den fazla acil durum araması gerçekleştirildiği, Cannes gibi yakın şehirlerden ise 100 kadar acil yardım kurtarma personelinin görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, yaklaşık 600 haneye elektrik ve su verilemediği aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenenlere taziyelerini iletirken, 2 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.