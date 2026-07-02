Fransa'da 'sıcaklık krizi'
Avrupa'da son haftalarda yaşanan ölümcül sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Fransa gibi çok sayıda ülkede hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaştı. Sıcaklık kaynaklı 1000'den fazla ölümün yaşandığı Fransa'da krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepkiler büyüyor. Hastanelerin, okulların ve ulaşım araçlarının klimasız olması, yaşanan krize karşı alınan tedbirlerin yetersizliği nedeniyle hükümet eleştirilerin odağında yer aldı. Avrupa'da hanelerin yalnızca yüzde 20'sinde klima bulunurken, artan sıcak hava dalgalarıyla 2030'da 70 milyon hanede en az bir klima olması bekleniyor. Bu eğilim, yaz aylarında elektrik talebini artırarak elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı da artırma riski taşıyor.